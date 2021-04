Asia's 51-100 list revealed for first time

Asia’s 50 Best Bars has released its inaugural 51-100 list ahead of the main list on 6 May.

The 51-100 list features venues from 22 cities across 12 countries in Asia, including locations as varied as Nara, Japan; Hiriketiya, Sri Lanka; and Nha Trang, Vietnam.

The main list of Asia’s 50 Best Bars will be announced on 6 May at 18:00 HK/Singapore time on Facebook and YouTube.

THE LIST

51. The Back Room, Manila, Philippines

52. Asia Today, Bangkok, Thailand

53. Thaipioka, Bangkok, Thailand

54. The Old Man, Hong Kong, China

55. Draft Land, Taipei, Taiwan

56. Ishinohana, Tokyo, Japan

57. Bar Landscape, Tokyo, Japan

58. Coley, Kuala Lumpur, Malaysia

59. Hoots', New Delhi, India

60. Mixology Heritage, Tokyo, Japan

61. Oto, Manila, Philippines

62. Lamp Bar, Nara, Japan

63. Pussyfoot Saloon, Seoul, South Korea

64. Epic, Shanghai, China – Campari One To Watch 2021

65. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana, Hong Kong, China

66. Gibson, Singapore

67. Rabbit Hole, Bangkok, Thailand

68. Shady Acres, Hong Kong, China

69. The Bellwood, Tokyo, Japan

70. Employees Only, Singapore

71. Ah Sam Cold Drink Stall, Singapore

72. Bar Orchard Ginza, Tokyo, Japan

73. Botanik Rooftop Bistro & Bar, Colombo, Sri Lanka

74. Wishbone, Semarang, Indonesia

75. Live Twice, Singapore

76. Ne Cocktail Bar, Hanoi, Vietnam

77. Summer Experiment, Ho Chi Minh City, Vietnam

78. Pahit, Kuala Lumpur, Malaysia

79. The Other Room, Singapore

80. Bar Rocking Chair, Kyoto, Japan

81. 008 Bar, Bangkok, Thailand

82. Junior The Pocket Bar, Singapore

83. A/A Bar, Jakarta, Indonesia

84. Liquid Factory, Tokyo, Japan

85. Sugar Ray You've Just Been Poisoned, Bangkok, Thailand

86. Mixology Bar, Seoul, South Korea

87. Mixology Salon, Tokyo, Japan

88. Tender, Tokyo, Japan

89. Soko, Seoul, South Korea

90. Mu, Taipei, Taiwan

91. Smoke & Bitters, Hiriketiya, Sri Lanka

92. Southside Parlor, Seoul, South Korea

93. Smalls, Bangkok, Thailand

94 TIED. Ark Lounge, Aomori, Japan

94 TIED. Bar D, Kanagawa, Japan

96. Hybrid, Nha Trang, Vietnam

97. Pine & Co, Seoul, South Korea

98. Memento Mori, Tokyo, Japan

99. Gen Yamamoto, Tokyo, Japan

100 TIED. Goa Nights, Macau, China

100 TIED. Buccaneers Rum & Cocktails, Manila, Philippines